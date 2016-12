De leukste nieuwjaarsfoto's? Die maak je met deze trucjes

© thinkstock.

Morgen is het zover: dan halen we de confetti en flessen cava boven, en gaan we vrolijk het nieuwe jaar in. Al vergeet je ook best je telefoon niet, als je graag leuke plaatjes aan de avond overhoudt. En met deze tips worden het gegarandeerd echte kunstwerkjes.

Voor in de woonkamer: Boomerang Не наряжала - не баба ... Вот нарядишь - поймёшь Потом поздно будет . . . . #нерожала #небаба #вотродишь #поймешь #смыслжизни #предназначение #женщины #ёлка #новыйгод #2017 #скоро #boomerang #instavideo #mood #доброеутро #goodmorning #уже #завтра #праздник Fervente Instagrammers hebben de app waarschijnlijk al op hun telefoon staan, maar als jij één van de uitzonderingen bent: meteen downloaden die handel! De applicatie maakt een korte video van een viertal seconden die eeuwig blijft herhalen, bijna als een GIFje.



Vooral voor groepsfoto's of achter-de-schermenbeelden van hoe die heerlijke maaltijd op tafel kwam, geeft de app een leuk effect. Een klein beetje beweging, een creatieve opzet en goede timing leveren gegarandeerd een ontzettend leuk plaatje op. Laat die likes maar komen!

Voor op feestjes: Slow motion Heb jij je beste dansschoenen aangetrokken en staan jullie met z'n allen te shaken op de dansvloer? Dan is het tijd voor een hip slow motion filmpje. Zodra je je telefoon bovenhaalt om te filmen, zet je ook de slow-motion instelling aan.



Ga wel niet de hele avond extra traag filmen. Niemand vindt het leuk om achteraf dat gênante struikelmoment of die licht beschonken dansmoves aan halve snelheid te moeten bekijken. Het leukste effect krijg je door gewone snelheid en slow motion met elkaar af te wisselen.

Voor de creatiefste plaatjes: gebruik een lens detailfoto getrokken met een macrolens © Instagram. Of je het feest nu thuis verder zet, of op locatie het feestbeest uithangt: met een lens op je telefoon heb je gegarandeerd de leukste kiekjes van iedereen. Tegenwoordig kan je quasi overal externe lenzen voor je telefoon kopen, en die leveren altijd een extra leuk effect op.



Van een fisheye lens voor kunstzinnige foto's tot een ringlicht voor de beste selfies, of een macrolens om elk detail van je minutieus uitgezochte outfit te laten zien. Met lenzen krijg je je foto's op een heel nieuw niveau.