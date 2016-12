Waarom vrouwen gewoon ietsje meer tijd nodig hebben om zich klaar te maken...

Door: Eva Van Driessche

30/12/16 - 20u00

FEEST Morgenavond is het party time! We trekken onze mooiste jurk aan, zorgen voor een glanzend gezond kapsel en perfecte make-up. En hij? Hij trekt een proper hemdje aan. Op tien minuten is hij klaar. Maar wij hebben gewoon een uurtje meer nodig...toch?

17u



Hij: kijkt eerst nog even zijn mails na

Zij: start met een scrub van kop tot teen in de douche



17u10



Hij: checkt toch nog even snel Facebook

Zij: eventjes een maskertje op het haar, op haar gezicht en onder haar ogen



17u20



Hij: wil nog heel even kijken wat de hoofdpunten van het nieuws waren

Zij: legt drie mogelijke outfits klaar met bijpassende accessoires



17u30



Hij: springt in de douche en krijgt zin in een vluggertje

Zij: springt mee in de douche om de maskers weer af te spoelen



17u40



Hij: is fris gewassen, spuit wat deo en trekt zijn outfit aan

Zij: smeert zich van kop tot teen in met bodymilk, brengt een primer aan op haar gezicht en een stylingproduct op haar haar



17u50



Hij: maakt zichzelf alvast een aperitiefje terwijl hij nog even zijn haar goed legt

Zij: zoekt online een tutorial op voor een speciaal feestkapsel (wij hebben hier trouwens enkele suggesties)



18u



Hij: roept even naar boven waar zij blijft en checkt nog maar eens Facebook

Zij: beseft dat die tutorial misschien niet het beste last-minute plan was en gaat dan maar voor een makkelijk opsteekkapsel



18u10



Hij: zet nog even de televisie op

Zij: moet al even afkoelen van al dat geknoei met haar haar en gaat even op bed liggen



18u20



Hij: krijgt al wat honger

Zij: beslist of het smoky eyes of knalrode lippen worden en checkt daarvoor nog even Pinterest voor inspiratie (tip: knalrode lippen zijn altijd een goed idee en veel sneller klaar)



18u30



Hij: een tweede aperitiefje dan maar

Zij: checkt Instagram om te zien wat haar vriendinnen gekozen hebben als party outfit. Niets zo erg als er allemaal in detzelfde little black dress te staan



18u40



Hij: trekt toch maar een zakje chips open en doet nog even zijn schoenen uit

Zij: wandelt door een wolkje parfum en besluit toch nog wat glitter toe te voegen. Het is tenslotte feest! (heel goed idee, hier is wat inspiratie!)



18u50



Hij: is al een beetje ingedut in de zetel

Zij: wisselt toch nog eventjes van outfit



19u



Hij: gooit wat water in zijn gezicht en is ready to go

Zij: ziet er geweldig uit, maar bedenkt net nog dat ze haar nagels dan maar in de auto zal moeten lakken...