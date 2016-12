Toosten op het nieuwe jaar: zo schenk je het perfecte glas cava

© screenshot.

Feest Hopelijk staan de bubbels al klaar, want straks mag er rijkelijk geschonken en gedronken worden. En met de tips van Belgisch ambassadeur van het huis Piper-Heidsieck, François Coens, schenk je ongetwijfeld nu al het meest perfecte glas champagne van 2017 uit. Proost!

Zo schenk je het uit Doen: Het ideale glas champagne heeft een temperatuur van 8 tot 10 graden. Bewaar de fles dus altijd in de koelkast, daar is het weliswaar slechts 3 tot 5 graden, maar de tijd die je nodig hebt om de fles te ontkurken en de glazen in te schenken, kan al snel enkele graden verschil maken.



Zeker niet doen: "Bewaar een fles bubbels nooit in het vriesvak, ook niet als er plots onverwacht bezoek opduikt," waarschuwt François Coens. "Door het grote temperatuursverschil krijgt de champagne een 'schok', en dat zal de smaak beïnvloeden." Beter is om de champagne in een ijsemmer te zetten met een handvol zout, zo koelt de drank geleidelijker af. Lees ook Mooi zonder moeite: snelle beautytrucs voor wie geen tijd heeft om zich op te tutten

39 gezonde voornemens die niets met afvallen te maken hebben

Zo drink je het © thinkstock. Doen: Moet je champagne per se in de typische fluitjes opdienen? Volgens François Coens niet. "Champagne is een soort van wijn, dus eigenlijk kan je alle kanten uit met de glazen. Kies gewoon een glas dat jij mooi vindt en waar je makkelijk uit kan drinken." Er is wel één gulden regel: hoe groter het contactoppervlak tussen de drank en de lucht, hoe sneller de bubbels zullen verdwijnen.



Zeker niet doen: In tegenstelling tot wat de etiquette aanraadt, zijn je glazen beter niet te proper. "Bubbels ontstaan eigenlijk door kleine onzuiverheden in het glas," legt François Coens uit. "Wanneer het glas te proper is, zijn er dus minder bubbels. Was je glazen daarom af met heet water en een klein beetje zeep, en droog ze met een doek. Ook kan het helpen om met een heel scherp mes een klein kruisje onderaan in het glas te krassen, zo heb je meteen véél meer bubbels."

Zo bewaar je het Doen: Het grootste probleem bij champagne of cava, is dat de bubbels snel weer verdwenen zijn. De beste oplossing? "Drink de fles in één keer uit," lacht Coens. Of koop een speciale stop om de drank langer te bewaren, zo kan je een fles toch twee à drie dagen bewaren.



Zeker niet doen: Opgelet! Blijf weg van de bekende vacuüm stoppen die je ook voor wijn gebruikt. Deze stoppen trekken het gas er namelijk net uit, en dan zijn je bubbels in een mum van tijd verdwenen. Gebruik in plaats daarvan een hermetisch afgesloten dop, zo kan het gas niet weg en heb je langer geniet van de bubbels.