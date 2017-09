Zoet, vettig of gezond... laat kinderen doen en dit belandt in hun brooddoos!

Aangeboden door Lidl

8/09/17 - 09u33

aangeboden door Lidl Na de eerste schoolweek nog altijd geen succesrecept voor de brooddoos gevonden? Een stelletje bengels doet in deze video uit de doeken wat precies de lunchbox van hun dromen is.

En dit is wat je niet zag

Dat een opnamedag met dertien energierijke kiddo's niet zonder slag of stoot verloopt, kan je wel raden. De apparatuur wordt door een resem nieuwsgierige kinderhandjes bepoteld en het slappe lachsyndroom maakt meerdere slachtoffers. En was het nu confituur of confentuur? Kijk even mee!