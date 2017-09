Gezond vs. snoep: zo zijn kinderen én ouders blij met de brooddoos

Aangeboden door Lidl

1/09/17 - 05u00

aangeboden door Lidl Jij wil je kind natuurlijk gezond, voedzaam lekkers meegeven naar school, terwijl je kleine spruit droomt van snoep, pannenkoeken of chips - check vooral het filmpje hieronder. Hoe je jezelf van dat eeuwige gezeur verlost? Met de Maya Snoepgroentjes van Lidl! De schattige veggies houden zoetekauwen tevreden, maar voorzien ze ook van de nodige vitamines. Win-win!

En dit is wat je niet zag

Dat een opnamedag met dertien energierijke kiddo's niet zonder slag of stoot verloopt, kan je wel raden. De apparatuur wordt door een resem nieuwsgierige kinderhandjes bepoteld en het slappe lachsyndroom maakt meerdere slachtoffers. En was het nu confituur of confentuur? Kijk even mee!