"Verhuurder" aan terroristen 13 november 2015 niet naar assisen

8/09/17 - 19u51 Bron: Belga

Jawad Bendaoud. © BFMTV.

Aanslagen Parijs Jawad Bendaoud, die enkele daders van de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs onderdak verschafte, wordt doorverwezen naar de correctionele rechtbank. De rechters oordeelden dat hij jihadi's aan een woning hielp, maar niet wist van hun terreurplannen. Dat is vernomen uit gerechtelijke bron.

In hun beschikking die ze woensdag ondertekenden, bevalen de onderzoeksrechters dat Bendaoud berecht wordt voor het "verbergen van terroristische criminelen", klinkt het bij de bron. Daarop staat een straf van zes jaar gevangenis, want Bendaoud is niet aan zijn proefstuk toe.



Jawad Bendaoud verhuurde het appartement in de Parijse voorstad Saint-Denis, waar de vermoedelijke organisator van de aanslagen, Abdelhamid Abaaoud, en een andere dader zich hadden verscholen. Toen Bendaoud op 18 november 2015 op straat werd opgepakt, terwijl de politie het huis bestormde, werd hij in verdenking gesteld voor "terroristische, criminele samenspanning met als doel een gewelddaad te plegen". Hij riskeerde daarvoor een doorverwijzing naar assisen. Sinds die dag zit Bendaoud in voorlopige hechtenis.



"Elementen uit het onderzoek tonen aan dat hij moest geweten hebben dat de twee voortvluchtigen te maken hadden met de aanslagen van 13 november", had het openbaar ministerie in zijn vordering opgemerkt. "Het onderzoek kon toch niet uitmaken of hij kennis had van hun plannen om opnieuw over te gaan tot de actie."



Abaaoud en zijn mededader hadden plannen om zich op te blazen, op 18 of 19 november, in de zakenwijk La Défense in Parijs, zei de procureur van Parijs destijds. Sinds zijn arrestatie heeft Bendaoud, een recidivist, altijd zijn onschuld staande gehouden.