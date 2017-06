Dader schietpartij Notre Dame is ondervraagd, politieagent heeft ziekenhuis verlaten

Bewerkt door: ib

Farid I., de man die dinsdag een politieagent aanviel met een hamer voor de Notre Dame in Parijs, is gisteren ondervraagd door de politie in het ziekenhuis, waar hij verzorgd wordt. Dat hebben bronnen dicht bij het onderzoek gemeld. De politieagent die aangevallen werd, heeft het ziekenhuis ondertussen verlaten.

Farid I., een 40-jarige doctoraatsstudent, raakte aan zijn been gewond door schoten die werden afgevuurd door een collega van de aangevallen agent. Hij werd woensdag in het ziekenhuis in voorlopige hechtenis genomen. "Op dit moment antwoordt hij op de vragen", aldus de bron.



Klein hoofdletsel

De 22-jarige politieagent die het slachtoffer werd van de aanval heeft naar eigen zeggen "een buil" en een "klein hoofdletsel, niet ernstigs", en heeft het ziekenhuis ondertussen verlaten. Hij verklaarde woensdag aan Europe 1 dat hij langs achteren werd aangevallen met een hamer toen hij een toerist uitleg gaf. "Ik gooide me op de grond (...) Ik zei aan mezelf, deze gast is vastberaden, en dat ik zou sterven als mijn collega niet reageert", zei hij.



Momenteel gaan de autoriteiten uit van een geïsoleerde daad. Farid I. had in een video trouw gezworen aan terreurgroep Islamitische Staat, en tijdens de aanval zei hij een "soldaat van IS" te zijn.