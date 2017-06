Brusselaar (30) aangehouden als leider terreurgroep in onderzoek aanslagen Parijs

SPS

In het kader van het onderzoek naar de aanslagen in Parijs op 13 november 2015 heeft de Brusselse onderzoeksrechter Brussel Yassine A. (30) in verdenking gesteld en aangehouden in hoofde van terroristische moorden en deelname aan de activiteiten van een terroristische groepering als leider.



A. werd woensdag opgepakt en verscheen deze morgen voor de raadkamer. Die verlengde zijn aanhouding met één maand. In het belang van het lopend onderzoek wil het parket geen andere informatie of verduidelijking geven.





