"IS pleegde aanslag in Parijs omdat jihadisten willen dat Le Pen verkiezingen wint"

Politiek analisten zijn het erover eens dat de extreemrechtse presidentskandidaat Marine Le Pen electoraal garen spint bij de aanslag op de Champs Elyzées. Volgens Koert Lebeuf ziet IS in haar zelfs een hefboom naar "een apocalyptische oorlog tussen de moslimwereld en de 'westerse wereld van de kruisvaarders'". © getty.

"Waarom pleegde terreurorganisatie deze week een aanslag in Parijs? De reden is simpel: ze willen dat Marine Le Pen de presidentsverkiezingen wint. Dat mag vreemd lijken, gezien Le Pen toch de antimoslimkandidaat is. Maar dat is net het punt: IS wil dat Europa verdeeld (en dus verzwakt) raakt en meer racistisch. IS wil dat moslims zich ongemakkelijk voelen in Europa en dat ze verhuizen naar de Arabische wereld, liefst naar IS-gebied". Dat schrijft Koert Debeuf, politiek analist en voormalig kabinetschef van Guy Verhofstadt, op Facebook.

Koert Debeuf. © Koert Debeuf / Facebook. Marine Le Pen is de perfecte partner van IS en IS zal al het mogelijke doen om haar de verkiezingen te laten winnen. Dat is letterlijk de strategie uit de IS-handboeken Koert Debeuf En hij verklaart: "IS gelooft in een apocalyptische oorlog tussen de moslimwereld en de 'westerse wereld van de kruisvaarders'. De beste manier om die agenda te bespoedigen is het installeren van zoveel mogelijk racistische anti-Europese beleidslieden in Europa. IS-aanslagen drijven mensen in de armen van extreemrechtse partijen. Kortweg: Marine Le Pen is de perfecte partner van IS en IS zal al het mogelijke doen om haar de verkiezingen te laten winnen. Dat is letterlijk de strategie uit de IS-handboeken. Het is heus geen toeval dat eerder deze week een aanslag werd verijdeld (in Marseille, nvdr) en dat deze aanslag (in Parijs, red.) enkele dagen voor de verkiezingen komt".



Le Pen en Fillon spinnen electoraal garen

De extreemrechtse presidentskandidaat Marine Le Pen spint onomstotelijk electoraal garen op de aanslag van deze week op de Champs Elyzées.



De aanslag gebeurde drie dagen voor de eerste ronde van de verkiezingen, waardoor het niet denkbeeldig is dat kiezers naar de rechtse kandidaten Le Pen of Fillon worden gedreven. Amerikaans president Donald Trump voorspelde dat de aanslag een "groot effect" zou hebben op de verkiezingen.



Frans premier Bernard Cazeneuve had geen goed woord over voor kandidaten die in de aanslag een electorale opportuniteit zien. Cazeneuve beschuldigde Le Pen ervan Frankrijk te verdelen. Le Pen haalde gisteren zwaar uit naar de "zogenaamde leiders" van Frankrijk die volgens haar de burgers niet beschermen. "Islam is een monsterlijke totalitaire ideologie die de oorlog heeft verklaard aan ons land, aan de rede, aan de beschaving", zei de leider van het Front National.

Dader werd twee maanden geleden nog opgepakt, maar weer vrijgelaten

Le Pen eist uitwijzing van geradicaliseerde buitenlanders na aanslag

Hoe zal deze aanslag de Franse verkiezingen beïnvloeden?

"Symbool van het falen van de staat" Dit is het droomscenario voor Marine Le Pen. De FN-kiezers zijn zeer gemobiliseerd. De aanslag kan haar electoraat enkel maar versterken Frans politiek analist Bruno Cautrès Ze riep Frankrijk op terug grenscontroles te verrichten, terreurverdachten uit te wijzen en de dubbele nationaliteit af te schaffen.



Nadat bekendraakte dat de verdachte van de aanslag in februari was aangehouden in het kader van een antiterreuronderzoek maar daags nadien weer werd vrijgelaten, noemde Le Pen hem "het symbool van het falen van de staat".



Ze vermeldde niet dat de hoofdverdachte een Fransman is, maar had het over "de laksheid van het gerecht" en kondigde maatregelen aan om de islamisering in Frankrijk een halt toe te roepen: het verbieden van Salafistische organisaties, het uitwijzen van haatpredikers en het bannen van de buitenlandse financiering van moskeeën.



Droomscenario

Ook volgens Frans politiek analist Bruno Cautrès kunnen vooral Le Pen en Fillon de terreuraanslag electoraal kapitaliseren. De hoofdverdachte Karim Cheurfi (39) was al eerder in contact gekomen met het gerecht, wegens overvallen en moordpogingen en was bovendien genoemd in een terreurdossier. "Dit is het droomscenario voor Marine Le Pen", stelt Cautrès. "Dit verleent geloofwaardigheid aan haar stelling dat de rechters die haar uitdagen beter zouden afrekenen met misdadigers".



"De FN-kiezers zijn zeer gemobiliseerd. De aanslag kan het electoraat van Le Pen enkel maar versterken", oordeelt Cautrès.