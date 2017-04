Federaal parket over aanslag Parijs: "Momenteel geen enkele link met ons land"

Bewerkt door: FT

Er is op dit moment geen link tussen de schietpartij op de Champs-Elysées in Parijs, gisteravond, en België. Dat heeft het Belgische federaal parket gemeld. Het onderzoek gaat wel voort, in nauwe samenwerking met de Franse speurders.

In verschillende Franse media circuleerde het bericht dat de Belgische autoriteiten hun Franse collega's hadden gewaarschuwd voor een Belgische man, een 35-jarige inwoner van Antwerpen van wie vermoed werd dat hij donderdagochtend met de Thalys naar Parijs was gereisd.



In een document dat door de Franse media werd geciteerd, werd gemeld dat de Antwerpse federale gerechtelijke politie een huiszoeking bij de man had uitgevoerd en dat daarbij wapens, bivakmutsen en een Thalysticket waren aangetroffen.



Deze ochtend bevestigde het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken dat de Belgische autoriteiten de man, Youssouf E.O., aan de Fransen gesignaleerd hadden, maar het meldde daarbij ook dat de betrokken man zich in een Antwerps commissariaat had aangeboden. De advocaat van E.O., meester Nabil Rifi, meldde dat zijn cliënt donderdagavond aan het werk was in een tankstation.



De vermoedelijke dader van de schietpartij is dus een Fransman. Dat heeft ook minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) gezegd voor aanvang van de ministerraad vandaag. Ook justitieminister Koen Geens (CD&V) wijst erop dat er geen informatie is die een link met België bevestigt. "Op dit ogenblik hebben we geen informatie over Belgische links. Die worden momenteel wel bekeken", liet hij verstaan.