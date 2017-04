Dit weten we over dader Champs-Elysées: Karim Cheufri (39) had het al járen op politie gemunt

Door: FT

21/04/17 - 09u49 Bron: ANP, Sky, VTM Nieuws & Le Parisien

Zwaarbewapende agenten op de Champs-Elysées, gisteravond. Zij zouden het doel geweest zijn van de aanslag. © reuters.

Er heerst nog veel onduidelijkheid over wie precies achter de aanslag op de Avenue Champs-Elysées zit, gisteravond. Kort na de feiten werd de schietpartij opgeëist door Islamitische Staat, die melding maakt van een zeker 'Abu Yusuf al-Belgiki'. Vooralsnog is er geen link met ons land. Franse speurders zijn er zeker van dat Karim Cheurfi (39) de schutter was.

Drie familieleden van de dader zijn deze ochtend al voor verhoor meegenomen. Het staat vast dat speurders op zoek zijn naar handlangers

De Belgische politie had de collega's in Frankrijk gisterochtend gewaarschuwd voor de komst van een terreurverdachte uit ons land, een zekere Youssouf E.O. Volgens zijn advocaat heeft de man echter niets te maken met de feiten die gisteravond in Parijs plaatsvonden. "De man was gewoon aan het werken in het tankstation in de haven van Antwerpen toen het incident plaatsvond", klinkt het. Waarom IS via hun officieuze persbureau 'Amaq' dan spreekt over een Belgische strijder, is nog niet helemaal duidelijk. VTM NIEUWS zegt dat IS afgelopen nacht mogelijk een aanslag heeft opgeëist die nog niet heeft plaatsgevonden.



Franse speurders concentreren zich nu vooral op de eigenaar van de wagen waarmee de schutter gisteravond reed. Die staat op naam van een zekere Karim Cheurfi, een 39-jarige man die al enkele jaren gekend is bij de politie. Of hij ook daadwerkelijk de dader van de schietpartij is, moet nog blijken uit onderzoek. In de wagen werden wel wapens gevonden. Het gaat om een pompgeweer en 'blanke wapens' zoals onder meer een keukenmes.



Volgens bronnen bij de Franse justitie werd Cheufri al eerder veroordeeld tot 20 jaar cel wegens poging tot doodslag. Hij viseerde toen ook al politiemensen. Zo zou hij indertijd hebben geprobeerd drie mensen om te brengen - door op hen in te rijden -, onder wie twee agenten. Dat gebeurde in Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne).



De man bekende de feiten tijdens zijn proces in beroep. In 2005 werd zijn straf teruggebracht tot vijf jaar. Het is voorlopig onbekend hoe lang de man in de gevangenis heeft gezeten. Wat wel vaststaat, is dat Cheufri eerder al een politieagent verwondde nadat hij diens dienstwapen in de gevangenis afgenomen had. Hij vuurde toen twee kogels af.