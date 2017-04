"Bereid om te sterven voor de vrijheid van anderen", Twitter looft Franse politiemannen om moed

Door: ep

21/04/17 - 07u01 Bron: Huffington Post

© Twitter.

Deze foto is uitgegroeid tot een van de sterktste en symbolische beelden na de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Na de aanval op een politieman aan de Champs-Élysées deelden Twitteraars dit beeld massaal, samen met prachtige woorden over de moed van de Franse politiemannen.