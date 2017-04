"Belgische terreurverdachte was gewoon aan het werk in tankstation in Antwerpse haven"

GUY VAN VLIERDEN, PATRICK LEFELON

21/04/17 - 06u09

Een politieagent op de Champs-Elysées © epa.

De Belgische politie had de collega's in Frankrijk gisterochtend gewaarschuwd voor de komst van een terreurverdachte uit ons land, een zekere Youssouf E.O.. Die heeft echter niets te maken met de aanslag die gisteravond in Parijs plaatsvond, beweert zijn advocaat.

Op hetzelfde moment circuleerde er een vertrouwelijke nota van de Belgische politie, waarin de Franse antiterreurdiensten werden gewaarschuwd voor Youssouf E.O. (35). Die zou gisteren met de trein vanuit ons land naar Parijs zijn afgereisd, nadat de politie in Antwerpen hem wilde ondervragen "over een Belgisch dossier". Bij hem thuis zouden vuurwapens en bivakmutsen gevonden zijn.



Of E.O. iets te maken had met de aanslag in Parijs, was gisteravond nog onduidelijk. Ministers van Justitie Koen Geens (CD&V) en van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) ontkenden alvast dat de waarschuwing op de dader sloeg. Maar in een opeisingsbericht dat Amaq, het persagentschap van IS, heel kort na de schietpartij al publiceerde, werd die dader wel uitdrukkelijk als Belg bestempeld en 'Abu Yusuf' genoemd.



Youssouf E.O. heeft echter niets te maken met de aanslag, dat zegt zijn advocaat Nabil Riffi. "Ik ben vannacht met mijn client naar politie in antwerpen gereden om een verklaring af te leggen. Mijn cliënt was gewoon aan het werk in een tankstation in de haven toen aanslag gebeurde. Hij werd wel gezocht in een drugsdossier dat niets met de aanslag in Parijs te maken heeft."