Abdeslam mogelijk na de zomer eerste keer voor Belgische rechtbank

15/04/17 - 08u44 Bron: Belga

aanslagen Parijs Het onderzoek naar de schietpartij in de Driesstraat in Vorst, een week voor de aanslagen in Brussel en Zaventem, zou mogelijk na de zomer tot een eerste proces kunnen leiden voor Salah Abdeslam en de tweede beschuldigde, Sofien Ayari. Dat schrijven La Libre Belgique en La Dernière Heure. Abdeslam zit opgesloten in Frankrijk in kader van de aanslagen van Parijs.