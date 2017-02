Parijs loopt 1,3 miljard euro aan inkomsten uit toerisme mis na aanslagen

Door: redactie

21/02/17 - 08u13 Bron: Belga

Paris by night. Vooral Chinezen en Japanners kozen door de aanslagen van november 2015 voor andere bestemmingen. © Hollandse Hoogte.

Parijs heeft vorig jaar anderhalf miljoen minder toeristen op bezoek gekregen, goed voor een winstverlies van bijna 1,3 miljard euro. Dat heeft het Regionale Toerismecomité (CRT) van de Franse hoofdstad bekendgemaakt. De slechte cijfers zijn in de eerste plaats te wijten aan de aanslagen van november 2015. Vooral Chinezen en Japanners kozen daardoor voor andere bestemmingen.

De Franse hoofdstad trok vorig jaar 31 miljoen hotelgasten, een daling met 4,7 procent in vergelijking met 2015. Die opmerkelijke daling is bijna volledig te wijten aan het wegblijven van buitenlandse toeristen: het aantal bezoekers uit eigen land bleef vorig jaar min of meer stabiel, terwijl het aantal internationale gasten daalde met 8,8 procent.