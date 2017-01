Kamikaze Stade de France 13/11/15 geïdentificeerd

Door: redactie

Politie aan het Stade de France op 13/11/2015. Bij de aanslagen in Parijs vielen meer dan 130 doden. De dodelijke slachtoffers vielen vooral bij de schietpartij in concertzaal Bataclan. © epa.

De Franse politie denkt dat ze een van de zelfmoordterroristen heeft geïdentificeerd die zich op 13 november 2015 lieten exploderen aan het Stade de France in Parijs. Dat zeggen verschillende gerechtelijke bronnen.

Bilal Hadfi, de jonge Fransman die in het Brusselse Haren woonde, blies enkel zichzelf op. © afp.

Tot nu toe was slechts één van de drie zelfmoordterroristen die zich opbliezen aan het Stade de France bekend. Het ging om Bilal Hadfi (20), een Fransman die in het Brusselse Haren woonde.



Agenten van de DGSE, de Franse inlichtingendienst, vermoeden nu dat de tweede terrorist, die een vals Syrisch paspoort had, een zekere Ammar Ramadan Mansour Mohamad al Sabaaqi is, een Irakees uit Mosoel. Op het moment van de feiten was hij ongeveer twintig, zegt een bron dichtbij het onderzoek.



"Na de aanslag gaven leidinggevenden van Islamitische Staat zijn familie het equivalent van 5.000 dollar (ongeveer 4.670 euro) in Iraakse dinars", blijkt uit een nota van Franse agenten uit februari 2016, die begin december gedeclassificeerd werd. Volgens de nota, waar het Franse nieuwsagentschap AFP de hand op kon leggen, zouden de leidinggevenden van IS als reden voor de "beloning" aangegeven hebben dat de jongeman een zelfmoordaanslag in Bagdad pleegde. Ze zouden dus niet over de aanslagen in Parijs gepraat hebben.



De derde zelfmoordterrorist aan het Stade de Franse, die ook een vals Syrisch paspoort had, is nog steeds niet geïdentificeerd, zegt de bron dichtbij het onderzoek.