Salah Abdeslam in brief aan vrouw: "Ik schaam me niet"

Salah Abdeslam (28), de in Molenbeek opgegroeide Fransman van Marokkaanse origine en enige overlevende jihadist achter de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs, laat in zijn ziel kijken. De Franse krant Libération kreeg een brief in handen die Abdeslam vanuit de gevangenis schreef naar een vrouw die hem contacteerde. Abdeslam krijgt veel post, maar enkel deze vrouw kreeg antwoord.

Ik wil zeker zijn dat je niet van me houdt alsof ik een 'ster of een idool' ben want ik krijg dergelijke brieven maar de enige die het verdient bewonderd te worden is Allah, Heer van het universum Salah Abdeslam in brief Sinds zijn arrestatie op 18 maart 2016 in Molenbeek weigert Abdeslam te praten met de onderzoeksrechters. Maar in een niet-gedateerde brief die op 11 november vorig jaar aan zijn dossier werd toegevoegd, toont hij zich voor het eerst spraakzaam. Libération publiceert citaten uit de brief, schrijffouten inbegrepen.



Zo begint de brief: "Ik schrijf je zonder te weten waar te beginnen. Ik heb je brieven ontvangen en kan niet zeggen of ze me plezier doen of niet. Vast staat dat ze me toelaten even in de buitenwereld te zijn".



In een volgens Libération klein en regelmatig handschrift schrijft Abdeslam voorts: "Om te beginnen heb ik geen schrik om me bloot te geven want ik schaam me niet om wat ik ben en bovendien: wat zou men kunnen zeggen dat nog erger is dan wat men nu al zegt?" Lees ook Geheim rapport Comité P laat zien hoe België blunderde tijdens jacht op IS-terroristen

