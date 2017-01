Vader Bataclan-terrorist: "Samy was lief en behulpzaam. Radicalisering kan iedereen overkomen"

Door: redactie

13/01/17 - 07u29 Bron: RTL Late Night

Azzedine Amimour, vader van Bataclan-terrorist Samy Amimour: "Er was nooit gedoe met hem, hij was een gewone jongen. Lief en behulpzaam, een tikje introvert". © RTL Late Night screenshot.

video In het Nederlandse programma 'RTL Late Night' praatte Azzedine Amimour over zijn zoon Samy, één van de terroristen in de Bataclan in Parijs. "Samy was een gewone jongen, lief en behulpzaam, een tikje introvert", zegt de vader, die de radicalisering van zijn zoon schetst. De man ontmoette ook twee Nederlandse overlevenden van de aanslag. Die nemen hem niets kwalijk en willen de man zelfs vaker ontmoeten. "We zijn absoluut niet boos op hem".

Vader Azzedine doet uit de doeken hoe zijn zoon is kunnen radicaliseren. "Zijn radicalisatie is begonnen met een buurman. Hij praatte met Samy, die zachte jongen die altijd behulpzaam was en luisterde. En Samy was makkelijk te beïnvloeden. Zo begon het".



"Niet alleen in de moskee"

"Toen kwam de moskee erbij, er waren verschillende factoren in het spel. Dan was er nog iets. Op een dag waren er drie vrienden, waarvan er één aan iemand onderdak had verschaft die gezocht werd door de politie. Dus op een dag kwam de politie om zeven uur 's ochtends aan de deur en nam die drie vrienden mee. Ik was erbij toen ze werden meegenomen. Ze forceerden de deur, het ging niet bepaald zachtzinnig. Maar ik begrijp het wel. Dat was de eerste keer voor de Bataclan dat hij begon te radicaliseren. Toen hij wegging keek ik hem aan, en hij keek mij aan. 'Samy, wat is er aan de hand?', vroeg ik. 'Papa, ik heb niets misdaan', zei hij. Toen zag ik dat zijn blik op onze handen gericht was. Want mijn vrouw en ik zaten rug aan rug aan elkaar geboeid. Ik heb zijn blik toen gezien. Dat zat hem dwars".



"Toen hij die vier nachten in hechtenis zat, weet ik niet hoe zijn verhoor is verlopen. Toen hij weer vrijkwam, zag hij alles anders. Radicalisering begint niet alleen in de moskee". Lees ook Disneyland Parijs en Champs Elysées waren doelwitten van verdachten verijdelde aanslag

Amerikanen identificeren sleutelfiguur in aanslagen Brussel en Parijs

Sting heropent Bataclan met minuut stilte voor slachtoffers: "We zullen hen niet vergeten"

Het was niet makkelijk om met hem te praten, het was een opgave. Het werkt niet als je zegt: 'Dat is niet goed, je moet niet bidden' Vader Azzedine Amimour Vader Azzedine en zoon Samy: "Ik heb alles geprobeerd". © RTL Late Night screenshot. De man vertelt hoe hij de radicalisering van zijn zoon een halt heeft proberen toeroepen.



"Het was niet makkelijk om met hem te praten, het was een opgave. Het werkt niet als je zegt: 'Dat is niet goed, je moet niet bidden'. Aanvankelijk lukte me dat wel. Hij wilde naar Afghanistan, en ik legde hem uit dat ik over de hele wereld gereisd heb en dat ik wist dat Afghanistan hem niets zou bijbrengen. Hij wilde Arabisch leren en over godsdienst leren. Ik legde hem uit dat de Afghanen geen Arabisch spreken, en zo heb ik hem van gedachten doen veranderen".



"Hij was niet evenwichtig. Daarna wilde hij naar Jemen. Ik heb naar hem geluisterd, en hem uitgelegd dat Jemen te ver is en dat het een erg arm land is. Beetje bij beetje kon ik hem richting Egypte sturen. Toen hij daarheen wilde, was ik blij. Ik spreek de taal, ken het land en heb er vrienden. Ik dacht: als hij naar daar wil, kunnen we hem helpen. Ik heb hem ook meegenomen naar andere landen, ook naar Dubai. Ik dacht dat hij daar zou veranderen, volgens mij is Dubai het paradijs op aarde. Er is geen werkloosheid, het is er schoon, er is geen racisme, ook al is 80% buitenlander. Er is geen belasting. Het is het veiligste land ter wereld. Ik kan vergelijken, ik ben in alle Arabische landen geweest. Ik dacht dat hij zou veranderen in Dubai. We zaten in een vijfsterrenhotel. Maar hij was al sterk beïnvloed door wat hij op tv zag. Uiteengereten vrouwen en kinderen. Als we gingen ontbijten, nam hij enkel een glas sinaassap. Toen ik zei 'neem wat meer', zei hij 'andere mensen hebben niets te eten'. Zo dacht hij toen".



"Ik heb dus alles geprobeerd. Maar ik zeg u één ding: het kan iedereen overkomen"