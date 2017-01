Geheim rapport Comité P laat zien hoe België blunderde tijdens jacht op IS-terroristen

Door: redactie

6/01/17 - 02u45 Bron: The Wall Street Journal

Salah en Brahim Abdeslam kwamen veelvuldig in aanraking met de politie voor de aanslagen in Parijs en Brussel. © kos.

De Belgische politiediensten hadden talloze kansen om de Abdeslam-broers op te pakken voor de aanslagen van Parijs en Brussel. Dat meldt de Amerikaanse krant Wall Street Journal op basis van een geheim rapport van Comité P, het orgaan dat de politie controleert.

Het geheime rapport, dat al in september zou zijn afgerond, is door Comité P opgesteld voor het federale parlement en lijst alle momenten op waarop Brahim en Salah Abdeslam, de Molenbeekse broers die achter de aanslagen van Parijs en Brussel zitten, in aanraking kwamen met de politie, maar toch onopgemerkt konden radicaliseren. Het is een vuistdik document van 82 pagina's en is nooit openbaar gemaakt.



Miskleunen

In het rapport wordt vermeld dat de politiediensten lang voor de aanslagen informatie hadden dat de Abdeslam broers relaties met andere terreurverdachten onderhielden. Brahim kwam meermaals in aanraking met de politie, maar werd ondanks zijn aanwezigheid op een terreurlijst, niet ondervraagd. Toen Salah Abeslam zijn profielfoto op sociale media veranderde in een IS-vlag, werd dit niet opgevolgd. Tips van informanten werden genegeerd, net als alerts van andere landen. Onderling werkten de verschillende politiediensten ook niet goed samen, waardoor cruciale informatie verloren ging. De geldstromen van de IS-leden werden ook niet nagegaan: enkel achteraf, na de aanslagen, wist de politie die gedeeltelijk te reconstrueren. Lees ook Comité P weerlegt financiële problemen: "Wij zitten niet in geldnood"

Te weinig geld om politie te controleren

Directeur verdedigt antiterrorisme-eenheid federale gerechtelijke politie

USB-stick Volgens het rapport werd Brahim Abdeslam, die in november 2015 bij de aanslag in Parijs om het leven kwam al in het begin van dat jaar door de Brusselse politie aangehouden en wegens drugsbezit gearresteerd. Op dat moment stond hij al op een terreurlijst, maar na een ondervraging werd hij weer vrijgelaten - ondanks het feit dat hij een boekje getiteld 'Ouderlijke toestemming voor de jihad' bij zich had. Aangezien het boekje jonge jihadisten aanspoorden naar hun ouders te luisteren als zij tegen de jihad waren, werd het niet verder opgevolgd.



De politie nam wel een usb-stick, die ze achter zijn autoradio verstopt vonden, in beslag, maar analyseerde deze pas na de aanslagen in Parijs. Ook elektronica die na een inval in het appartement waar Brahim met zijn broer Salah woonde, in beslag werd genomen, werd niet geanalyseerd. Het e-mailadres dat hij opgaf, s_orry@hotmail.com, werd ook niet gecontroleerd, maar bleek achteraf vals te zijn. Na de aanslagen bleek ook dat er informatie op de in beslag genomen apparatuur stond, die niet strookte met de verklaringen van de man.

Informatie over radicalisering Abdelhamid Abaaoud wordt gezien als de spil in het netwerk dat achter de aanslagen van zowel Parijs en Brussel zit. Hij kwam om het leven bij de politiebestorming in Saint-Denis. © ap. Volgens het rapport zou de politie al in juli 2014, bijna anderhalf jaar voor de aanslag in Parijs, informatie hebben gekregen van een vrouwelijke anti-terreuragente van Marokkaanse afkomst, dat niet alleen de broers Abdeslam, maar ook hun vriend Abdelhamid Abaaoud, die later in verband gebracht werd met de aanslag op het Joods Museum in mei 2014, aan het radicaliseren waren. De informatie kwam van een buur, die aangaf dat de broers iets 'onomkeerbaars' aan het plannen waren. De tip werd opgevolgd door een andere anti-terreuragent, die concludeerde dat 'een van de broers geradicaliseerd was en naar Syrië wilde gaan, omdat hun moeder zijn paspoort had afgepakt.' Deze informatie deelde de agent volgens het rapport echter niet met de andere politiediensten, aangezien hij niet zeker wist om welke broer het ging en niet de verkeerde wilde beschuldigen.



Een tweede tip die de Abeslams aan de inmiddels gezochte terreurverdachte Abdelhamid Abaooud linkte, kwam volgens het rapport in januari 2015, kort nadat de politie in Verviers een terreurnetwerk oprolde. Een informant vertelde de politie dat Salah en Abaaoud recent meermaals contact met elkaar hadden gehad. Salahs broer Brahim was volgens de informant op weg naar Syrië en Salah wilde snel volgen. De informatie leek te kloppen: twee dagen voordien bleek Brahim naar Turkije te zijn gevlogen. Toen hij op 9 februari 2015 terugkeerde naar België, werd hij op een terreurlijst gezet.



Drie weken later werd Salah volgens het rapport door de politie ondervraagd. Hij gaf toe bevriend te zijn geweest met Abaaoud, maar liet weten al drie jaar geen contact meer met hem te hebben. Hij verdedigde hem nog door te zeggen dat hij 'op de Jihad na een goed mens is'. Salah ontkende verder IS te steunen, waarna hij mocht beschikken. Als de in beslag genomen elektronica van de Abdeslams al was geanalyseerd, dan had de politie direct gezien dat Salah aan het liegen was. De analyse vond echter pas na de aanslagen van Parijs plaats. Pas toen bleek dat beide broers zich associeerden met mensen die bekend waren om hun radicale en terroristische banden. Onder andere Mohamed Abrini, die na de aanslag van Brussel bekend werd als 'de man met het hoedje' bevond zich onder de contacten van de Abdeslams. Hij bekende later een van de bommenleggers in Brussel te zijn geweest. Momenteel wacht hij in de gevangenis zijn proces af. Volgens het rapport werden de elektronica niet op tijd geanalyseerd door een nijpend tekort aan mankracht en de druk van andere onderzoeksprioriteiten.

Gebrek aan middelen Saleh Abdeslam zit momenteel in de cel en wacht zijn proces af. Zijn broer Brahim kwam bij de aanslagen in Parijs om het leven. © AFP . Begin 2015 vroeg de federale aanklager volgens het rapport herhaaldelijk om meer te doen met de zaak-Abdeslam, maar door een gebrek aan middelen werd er nooit een onderzoeker opgezet. Wel werden er zogenaamde contextualiseringsrapporten opgemaakt, die alle beschikbare informatie over de zaak bijeen brachten om terroristische neigingen van de onderzochte personen in kaart te brengen. Volgens Comité P waren er in de contextualiseringsrapporten van de broers Abdeslam 'geen elementen aanwezig' die suggereerden dat de broers aan het radicaliseren waren of contact hadden met bekende terreurverdachten. Een rechter sloot daarop de zaak van de broers in juni 2015, maar hield hun namen wel in een centrale Europese databank met een verzoek om een 'discrete check': een verzoek om de Belgische autoriteiten te alarmeren wanneer de broers zich in een ander land bevonden. Daarmee waren de broers wel gesignaleerd, maar stonden ze niet geregistreerd als radicaal. Zo kon het dus ook gebeuren dat de Salah Abdeslam na de aanslagen in Parijs, op de vlucht naar Brussel bij een politiecontrole werd aangehouden, maar gewoon werd doorgelaten. Pas twee uur later informeerden de Belgische politiediensten hun Franse collega's over het feit dat Salah Abdeslam een terreurverdachte was.

Alerts genegeerd Ook voor de Parijse aanslagen werd Salah Abdeslam nog getraceerd in Griekenland in augustus, in Oostenrijk in september en in een gehuurde Mercedes. Samen met de twee mannen die later de terroristen van Brussel werden, beweerde hij onderweg te zijn naar Wenen voor een vakantie. Telkens werd de Belgische politie op de hoogte gebracht, telkens werden de alerts genegeerd. Volgens het rapport ging de lokale politie er vanuit dat de informatie door de federale politie werd opgevolgd, terwijl de federale politie de zaak als gesloten beschouwde.