Parijs herdenkt aanslag Charlie Hebdo

video In Parijs worden deze week de aanslagen herdacht op het satirische weekblad Charlie Hebdo en op een joodse supermarkt. Daarbij vielen twee jaar geleden zeventien doden. Het ging om de eerste grote aanslag in Frankrijk door geradicaliseerde moslims.

© ap. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Bruno Le Roux en de Parijse burgemeester Anne Hidalgo legden vandaag bloemstukken neer voor het gebouw waar de redactie gevestigd was in het elfde arrondissement en op twee andere plaatsen waar destijds een aanslag werd gepleegd. Ook nabestaanden van slachtoffers namen deel aan de korte en sobere ceremonie. © afp.

Islamisten Chérif en Said Kouachi drongen op 7 januari 2015 de redactie van het satirische tijdschrift binnen. Twaalf personen lieten die dag het leven. Terwijl de twee daders op de vlucht waren, schoot een derde terrorist een politieagente dood op straat en vier personen in een joodse supermarkt.



De aanslag op Charlie Hebdo en op de supermarkt luidden een reeks aanslagen in Frankrijk in, waarbij meer dan tweehonderd onschuldige personen het leven lieten. © afp.

"We hebben 'Charlie Hebdo' gedood" © afp. "We hebben 'Charlie Hebdo' gedood", riepen de twee islamisten, nadat ze het bloedbad hadden aangericht op de redactie van het magazine in Parijs. Maar ze waren verkeerd. Charlie Hebdo, dat uitgroeide tot een symbool van de vrije meningsuiting, overleefde. En het team achter het satirische tijdschrift kon de rebelse geest van het blad bewaren.



Zaterdag is het twee jaar geleden dat de aanslag werd gepleegd, en Charlie Hebdo blijft provoceren. De aanslag op Charlie Hebdo is wel wat op de achtergrond geraakt. De dagen na de aanslag kwamen miljoenen mensen op straat om hun solidariteit uit te drukken, tot aan de andere kant van de wereld, in Sydney. "Ik ben Charlie" klonk het, Frankrijk was verenigd. Maar de nationale eenheid begon te verbrokkelen na de aanslag in Parijs op 13 november 2015, en nog meer na die in Nice op 14 juli. Terrorisme werd een hoofdthema bij de Franse presidentsverkiezingen dit voorjaar.

Grenzen Ook voor Charlie Hebdo blijft terrorisme een belangrijk thema. Zo haalde hoofdredacteur Riss in het laatste nummer van 2016 uit naar politici die na de vlucht van de vermoedelijke dader van de aanslag in Berlijn, Anis Amri, voor meer grenscontroles in Europa pleitten. "De oorlog tegen het terrorisme win je niet met grenzen en controles", schrijft hij. "Grenzen zullen terroristen een rotzorg wezen."

Speciale editie In de speciale editie die deze woensdag verschenen is, heeft Riss het over de politieke dimensie van de aanslag. "De aanslag van 7 januari was geen aanslag als een andere. Het was een politieke misdaad, met de bedoeling ideeën uit te roeien en de personen die die verdedigden." Op de voorpagina kijkt een man in de loop van een wapen, dat vastgehouden wordt door een islamist. "2017, eindelijk het eind van de tunnel", staat erbij. © epa.

Ondanks de trauma's geen taboes De redactie van Charlie Hebdo verhuisde na de aanslag naar een geheim adres en werkt nu in een streng beveiligde ruimte. Riss en andere medewerkers staan onder politiebescherming. "Niet alleen ik, maar iedereen die bij Charlie Hebdo werkt, is bang dat er weer iets kan gebeuren", zei Riss daarover in een interview met de Duitse zender ARD. Maar het blad bewaarde zijn frisse toon, zonder taboes. En dat ondanks de trauma's, het verlies van belangrijke collega's en het (tijdelijke) interne gerommel over de miljoenen die na de aanslag binnenstroomden.



De zwarte humor van Charlie Hebdo blijft dus voor controverse zorgen. Het magazine kreeg bijvoorbeeld kritiek voor tekeningen over de slachtoffers van de aardbeving in Italië, die als respectloos werden bestempeld. Het Russische ministerie van Defensie noemde tekeningen over het neerstorten van een Russisch militair vliegtuig beschamend. Naast het beeld van een neerstortend vliegtuig stond: "Slecht nieuws... Poetin was er niet bij." The satirists over at Charlie Hebdo have released new cartoons mocking the Dec. 25 plane crash that killed 92 people https://t.co/uWmL6MLsS1 pic.twitter.com/i0Mcz51E9q — The Moscow Times (@MoscowTimes)