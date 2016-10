Abdeslam kon ondanks isolement met andere gevangenen praten

bewerkt door: redactie

Aanslagen Parijs Salah Abdeslam, de hoofdverdachte van de aanslagen in Parijs van 13 november, is er ondanks zijn isolement in geslaagd om met andere gevangenen te praten. Dat bevestigt de Franse minister van Justitie Jean-Jacques Urvoas, die nog benadrukt dat Abdeslams gesprekspartners steeds naar een andere gevangenis werden overgebracht.

Salah Abdeslam zit sinds 27 april in isolement in Fleury-Merogis (ten zuiden van Parijs). Dat is "een grote gevangenis waar 4.366 gevangenen zitten terwijl er eigenlijk plaats is voor twee keer minder mensen", zegt de minister in het politieke praatprogramma Le Grand Rendez-vous.