Politie blunderde 13 keer voor aanslagen in Parijs

8/10/16

Zeker 13 keer hebben onze politiediensten geblunderd of op zijn minst kansen laten liggen om de daders van de aanslagen in Parijs van 13 november te ontmaskeren nog voor die konden toeslaan. In zes gevallen was de reden een tekort aan politiemensen. Dat blijkt uit het eindrapport van de toezichthouder Comité P, waarover De Tijd vandaag bericht.

Na de aanslagen in Parijs van 13 november vorig jaar, ploos de toezichthouder Comité P uit wat onze politiediensten over de daders wisten. Voor de zomer verschenen in de pers enkele sprokkels uit de tussentijdse verslagen. Maar nu is het definitieve rapport klaar.



Zo bleek uit telefoongegevens die de politie al in februari vorig jaar in handen kreeg dat Salah Abdeslam contact had met gekende terreurverdachten. Bij gebrek aan speurders zijn die data niet onderzocht. Een in maart vorig jaar uit Spanje gestelde vraag over een reis van Brahim Abdeslam is pas na de aanslagen beantwoord. Info over de kamikaze Bilal Hadfi bleef zes maanden liggen bij gebrek aan speurders. Geheime info over nakende aanslagen in West-Europa onder leiding van Abdelhamid Abaaoud is lang verzwegen voor het federaal parket.