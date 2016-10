Handlangers van daders aanslagen Parijs reisden naar Schiphol om daar toe te slaan

Door: redactie

5/10/16 - 21u57 Bron: de Volkskrant

De Nederlandse politiedienst Marechaussee patrouilleert in de vertrekhal van Schiphol. © anp.

AANSLAGEN PARIJS Op de dag dat Parijs werd getroffen door een reeks aanslagen, 13 november vorig jaar, zijn twee handlangers van de daders van Brussel naar Amsterdam gereisd. Ze zouden een aanslag op Schiphol hebben willen plegen. Het is niet duidelijk waarom die niet is doorgegaan, meldt het Nederlandse dagblad de Volkskrant. Het gaat om de 23-jarige Tunesiër Sofien A. en de eveneens 23-jarige Syrische Zweed Ossama K.

Ze kwamen op valse papieren met een Eurolines-bus naar Nederland. Volgens de Franse justitie horen ze bij de organisatie die achter de aanslagen in Parijs zou zitten.



Het was al bekend dat ook Nederland in het vizier van de vermeende aanslagplegers lag, maar dat twee daadwerkelijk naar ons land kwamen niet. De Franse krant Le Monde schrijft vandaag dat Ossama K. een hotelkamer in Amsterdam reserveerde, maar samen met Sofien A. dezelfde dag terugkeerde naar Brussel.



De Franse justitie heeft uit bestanden op een laptop, die bij de terroristen is aangetroffen, opgemaakt dat Schiphol hun doelwit was. De Nederlandse inlichtingendienst AIVD wil niet reageren op vragen over het tweetal. Het is daardoor onduidelijk of de twee mannen in beeld waren bij de inlichtingendienst.



Laptop

Dat Schiphol hun doelwit was, maakt de Franse justitie op uit bestanden die op een laptop van de terroristen zijn aangetroffen. De computer, die werd gevonden bij het vuilnis in Schaarbeek, bevatte een map met de naam '13 november'. Een van de bestanden in die directory droeg de naam 'Schiphol'.



De naar Nederland gereisde verdachten werden op hetzelfde moment gearresteerd als de van terrorisme verdachte Salah Abdeslam en Mohamed Abrini. Abdeslam, en dus ook Sofien A., werd in maart opgepakt bij een actie in Molenbeek. Ossama K. werd in april samen met Mohamed 'de man met het hoedje' Abrini opgepakt.



Het onderzoek van de Fransen toont aan dat de organisatie 'groter en professioneler' was dan tot nu toe werd aangenomen, meldt de Volkskrant. Rond Brussel zou van een tiental schuilplaatsen gebruik zijn gemaakt. Binnen de groep waren specifieke taken vastgelegd. De onderzoekers houden er rekening mee dat er nog altijd handlangers vrij rondlopen en tot actie bereid zijn.