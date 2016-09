Vier jaar cel voor Montenegrijn die met wapens op weg was naar Parijs

Door: redactie

29/09/16 - 12u17 Bron: Belga

De Montenegrijn werd kort voor de aanslagen in Parijs betrapt met een arsenaal wapens in zijn wagen. © dpa.

AANSLAGEN PARIJS Een rechtbank in München heeft een 51-jarige man uit Montenegro vandaag tot vier jaar cel veroordeeld. De man werd enkele dagen voor de aanslagen in Parijs van november 2015 opgepakt in Duitsland met een wagen vol munitie en springstof. Hij was onderweg naar Parijs, maar een link met de aanslagen vonden de speurders niet.