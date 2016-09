Hongaarse krant: "Abdeslam pikte daders aanslag Bataclan op in Boedapest"

Door: redactie

27/09/16 - 10u56 Bron: Belga

Combinatie van foto's van terroristen achter de aanslagen in Parijs. © afp.

aanslagen parijs De drie terroristen die zich op 13 november hebben opgeblazen in concertzaal Bataclan in Parijs zijn met de vluchtelingenstroom via Hongarije teruggekeerd uit Syrië, schrijft de Hongaarse krant "Magyar Idök" dinsdag. Ze zouden door Salah Abdeslam in Boedapest zijn opgepikt.

Omar Ismail Mostefai, Samy Amimour en Foued Mohamed Aggad bliezen zich vorig jaar in november op in de Parijse concertzaal. Meer dan tachtig mensen lieten daarbij het leven. Nu schrijft de Hongaarse krant dat de drie daders begin september vanuit Syrië via Hongarije naar Europa waren teruggekeerd in het zog van de grote vluchtelingenmassa.



De drie waren uit Frankrijk naar Syrië gereisd om zich bij terreurmilitie Islamitische Staat (IS) te voegen. Van 9 tot 17 september verbleven ze in een hotel in een buitenwijk van Boedapest, schrijft de krant op basis van bronnen binnen de overheid.



In de namiddag van 17 september ontmoette het drietal Salah Abdeslam aan een station in Boedapest. Diezelfde avond nam Abdeslam, die in maart van dit jaar na een klopjacht van een half jaar werd opgepakt, hen mee naar West-Europa.



De aanslagen in Parijs op 13 november 2015 kostten aan 130 mensen het leven. IS eiste de verantwoordelijkheid voor die aanslagen op. Zeven daders kwamen daarbij om het leven.