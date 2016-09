Verijdelde aanslag Parijs weer het werk van Rachid Kassim

Door: Guy Van Vlierden

In Frankrijk is weer een aanslag verijdeld die aangestookt werd door Rachid Kassim - een kopstuk van IS over wie wij eerder onthulden dat hij ook op terreur in België zint. Hij sprak zijn aanhangers gisteren onmiddellijk toe. "Het zijn nu al vrouwen die tot de actie overgaan. Waar blijven de mannen? Waar is hun eer?"

De bewaking in de buurt van de Parijse kathedraal Notre Dame is opgevoerd. © ap.

Centraal in het nieuwe aanslagcomplot staat Ines Madani (19), de jonge moslima die zondag al een auto met gasflessen had achtergelaten aan de Parijse Notre-Dame. Vermoed wordt nu dat ze die in brand wou steken en zo laten ontploffen. Het is nog niet duidelijk waarom ze dat uiteindelijk niet deed. Maar uit telefoongesprekken met twee geestesgenotes - Sarah H. (23) en Amel (39) - bleek wel dat de vrouwen gisteravond een aanslag in een treinstation gingen plegen, vermoedelijk het Gare du Lyon in Parijs.



Ze werden opgepakt toen ze daarvoor wilden vertrekken uit de woonst van Amel in Boussy-Saint-Antoine, in het departement Essonne. Tijdens de arrestatie verwondde Madani een politieagent met een mes, waarna ze zelf werd neergeschoten en zware kwetsuren opliep. Onderzoek wees uit dat Madani in contact stond met Rachid Kassim, een Fransman die zich in Irak bevindt en eerder ook de priestermoordenaars van Saint-Etienne-du-Rouvray op pad heeft gestuurd.



Vorige maand brachten wij een uitgelekt geluidsfragment naar buiten waaruit bleek dat Kassim ook op terreur in België zint.



Op zijn Telegram-kanaal - dat alleen bereikbaar is voor een driehonderdtal volgelingen - prees Kassim de vrouwen gisteren al, zeggend dat zij hebben gehandeld "zoals moeders dat in Palestina doen".



"Veel te weinig mannen"

En hij gaf er zijn mannelijke aanhangers duchtig van langs. "Waar wachten jullie nog op?" zo beet hij hen toe. "Begrijpen jullie niet dat deze vrouwen tot de actie overgaan omdat er veel te weinig mannen zijn die dat doen? Oh, mijn broeders, word toch wakker! Waar is jullie hart? Waar zijn jullie daden? Waar is jullie eer?"



Behalve de drie vrouwen zijn er ondertussen nog vijf andere verdachten opgepakt - en die arrestaties linken het nieuwe complot ook aan eerdere Franse terreur. Zo is de echtgenoot van Sarah H. een broer van Charaf-Dine Aberouz, die al vastzat als verdachte in de moord op een politiekoppel in Magnanville in juni van dit jaar. Hij zou de daar gedode dader Larossi Abballa geholpen hebben bij zijn aanslag - een aanslag die wat later opgeëist werd door IS.



Ornella D., een kennis van de drie vrouwen die dinsdag al opgepakt is, blijkt dan weer contact gehad te hebben met Hayat Boumedienne. Dat is de naar Syrië gevluchte weduwe van Amédy Coulibaly, de terrorist die in januari 2015 een bloedige gijzeling pleegde in een Joodse supermarkt in Parijs. Die aanslag liep toen parallel met de moordende raid die zijn vrienden Chérif en Saïd Kouchi uitvoerden tegen het weekblad 'Charlie Hebdo'.