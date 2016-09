Salah Abdeslam wordt vandaag opnieuw verhoord

Door: redactie

8/09/16 - 08u31 Bron: Belga

De aankomst van Salah Abdeslam vanochtend bij de rechtszaal in Parijs. © reuters.

AANSLAGEN PARIJS Als enige overlevende verdachte van de aanslagen van Parijs is de door ons land aan Frankrijk overgedragen Salah Abdeslam vanmorgen in het Paleis van Justitie van de Franse hoofdstad aangekomen voor een nieuw verhoor. Dat heeft nieuwszender BFMTV gemeld.

© kos.

Onder zware beveiliging arriveerde de verdachte om 7.20 uur in het Justitiepaleis. De onderzoeksrechter zal hem om 10 uur verhoren.



Op 27 april vanuit België naar Frankrijk overgebracht, onderging Abedeslam op 20 mei een eerste verhoor door de Franse justitie. Hij beriep zich op zijn zwijgrecht en antwoordde niet op de vragen van de onderzoeksrechters, aldus BFTMV.



Al sinds begin juli weigert Abdeslam, hoofdverdachte in het onderzoek naar de terreuraanslagen die op 13 november 2015 plaatsvonden in Parijs, zijn medewerking aan iedere ondervraging.



Abdeslam zwijgt al sinds 7 juli. Zijn advocaat Frank Berton bereidde in die periode een verzoek voor dat een einde moest maken aan het permanente cameratoezicht, waaraan de terreurverdachte wordt onderworpen. Dat verzoek werd uiteindelijk verworpen.



Abdeslam had bij zijn eerste ondervraging in Frankrijk, op 20 mei, ook al geweigerd verklaringen af te leggen.