Salah Abdeslam houdt al bijna twee maanden lippen op elkaar

31/08/16 - 19u40 Bron: Belga

Terreurverdachte Salah Abdeslam zwijgt al sinds 7 juli wegens het cameratoezicht in zijn cel dat hij niet wil. © kos.

AANSLAGEN PARIJS Salah Abdeslam, de hoofdverdachte in het onderzoek naar de terreuraanslagen die op 13 november 2015 plaatsvonden in Parijs, blijft zich in stilzwijgen hullen. Al sinds begin juli weigert hij zijn medewerking aan iedere ondervraging, zo meldt het Franse persbureau AFP op basis van gerechtelijke bronnen.