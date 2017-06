België zit onder Europees gemiddelde: "Geef papa's 20 dagen geboorteverlof"

Door: redactie

6/06/17

© Kos.

De Gezinsbond en de Vrouwenraad lanceren een online petitie voor meer geboorteverlof voor vaders en meemoeders. Concreet willen ze dat die bij de geboorte van een kind twintig dagen vakantie krijgen in plaats van de huidige tien. De organisaties vragen dat ook zelfstandigen van dat recht zouden kunnen genieten.

In België heeft de partner recht op tien dagen vaderschapsverlof. Daarmee scoren we op Europees niveau onder het gemiddelde, zeggen de Gezinsbond en de Vrouwenraad. Het gemiddelde geboorteverlof in de lidstaten bedraagt 12,5 dagen.



"Voor zelfstandigen in ons land is de situatie helemaal dramatisch: zij hebben geen enkel recht op geboorteverlof. Terwijl het voor een pasgeboren kind en zijn moeder toch niet zou mogen uitmaken welk statuut de vader heeft", aldus Magda De Meyer, voorzitter van de Vrouwenraad.



Uit een enquête van de Gezinsbond bij meer dan 6.000 leden en niet-leden blijkt dat zowel jonge vaders als moeders het geboorteverlof nu ontoereikend vinden. Drieënnegentig procent van de (natuurlijke) moeders en 84 procent van de partners (vaders en meemoeders) vindt het geboorteverlof voor werknemers "te kort" of "veel te kort".



De Vrouwenraad en de Gezinsbond pleiten daarom voor een uitbreiding van het huidige stelsel: een verdubbeling van het geboorteverlof voor werknemers en ambtenaren van tien tot twintig dagen en een gelijkwaardige behandeling voor alle zelfstandigen.



Om hun eis kracht bij te zetten, lanceren ze een online petitie. Wie de eisen ondersteunt, kan die hier ondertekenen.



"De handtekeningen maken we over aan de bevoegde ministers Maggie De Block (Sociale Zaken) en Kris Peeters (Werk), met de vraag om nog deze regeerperiode werk te maken van een modernisering van ons geboorteverlofstelsel", aldus De Meyer en Manu Keirse, gezinspolitiek secretaris van de Gezinsbond.