Virginie (23) en Arnoud (47): "Is ons leeftijdsverschil een probleem?"

Frauke Joossen

27/05/17 - 10u30

Elk verhaal heeft twee kanten, en die laten we horen. Elke week vertelt een koppel over iets waar ze mee worstelen. Ieder zijn kant van het verhaal. Deze week: Virginie en Arnoud over hun leeftijdsverschil.

Virginie (23) is een half jaar samen met Arnoud. Ze houdt van hem, maar weet niet of hun relatie een kans heeft.

"Ik zou er zoveel voor overhebben om Arnoud in een jongere versie te leren

kennen. Alles aan hem vind ik leuk, het is alleen de leeftijd die voor problemen zorgt. Vorige week gingen we samen iets eten, over de tafel hield hij mijn hand vast. Ik zag de serveerster kijken, ze liep terug naar de bar en was duidelijk aan het roddelen over ons. Ze lachten allebei. Dan krimp ik in elkaar. Hoe graag ik ook stoer wil zijn op zo'n moment en me niets wil aantrekken van de mening van een ander, het raakt me. Wat denken zulke mensen, vraag ik me dan af. Denken ze dat ik bij Arnoud ben voor zijn geld - dat hij, voor alle duidelijkheid, niet heeft? Vinden ze hem een pervert die kickt op jonge meisjes?"



"Het erge is dat ik het hen niet eens kwalijk kan nemen; een jaar geleden had ik misschien ook wel zulke gedachten bij het zien van een koppel met een duidelijk leeftijdsverschil... En nee, ik heb niets met oudere mannen,

ik ben niet onbewust op zoek naar een vaderfiguur. Ik leerde Arnoud kennen in de les salsa, en omdat we allebei single waren, werden we danspartners. Onze lijven pasten zo ongelofelijk goed bij elkaar, het dansen met hem was elke week weer één groot sensueel feest. We zijn beginnen praten, bleken zoveel gemeen te hebben. Week na week begon ik meer uit te kijken naar de lessen, naar het terugzien van Arnoud. Zo zijn we verliefd geworden, ook al heb ik daar in het begin heel hard tegen gevochten. Arnoud was een oude man, zijn oudste zoon is negentien, da's maar een

paar jaar jonger dan ik."



"Maar de liefde kies je niet, ze overkomt je. En dus zwalp ik al een half jaar tussen de euforie van een prachtige verliefdheid en het gevoel mijn soulmate te hebben gevonden en de verschrikkelijke twijfel over een toekomst samen. Ik hou van hem, ik vind hem boeiend, mooi, grappig, lief, cool, interessant. Maar hij is ook oud. Is het kortzichtig of oppervlakkig van mij om daarover te struikelen, of net heel slim? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet..."



