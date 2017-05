Zo wordt Moederdag in de rest van de wereld gevierd

Door: redactie

14/05/17 - 11u00

© thinkstock.

Vandaag is de dag waarop kinderen hun zelfgemaakte knutselwerkjes aan mama afgeven, en in het beste geval kunnen er ook nog bloemen en een ontbijt op bed af. Maar hoe internationaal is Moederdag en hoe wordt het in andere landen gevierd? Zeven verschillende landen en hun moederdagtradities op een rijtje.

China In China is het concept Moederdag relatief nieuw. Ze importeerden het idee uit Amerika, maar op de tweede zondag van mei vieren steeds meer Chinezen Moederdag met pakjes en festiviteiten voor de moeders. Dit jaar valt moederdag in China net zoals bij ons op 14 mei.

Verenigd Koninkrijk In Engeland vieren ze al het langst moederdag, op de vierde zondag van de vasten. Deze dag noemen ze al sinds de 16e eeuw 'Mothering Sunday' of letterlijk 'Moederzorg Zondag'. In die tijd was het gewoonlijk dat kinderen snel uit het huis gingen en voor rijkere gezinnen gingen werken. Op de weinige vrije dagen die ze kregen, mochten ze deze dag terug naar hun ouderlijk huis om samen met hun familie naar de kerk te gaan. Onderweg werden er bloemen geplukt en werden moeders bedankt voor de goede zorgen. Intussen gaat het er natuurlijk anders aan toe. Dit jaar valt moederdag in Engeland op 11 maart.

Mexico Dia de las Madres wordt in Mexico op de tweede zondag in mei gevierd, wat dit jaar ook op 14 mei valt. In Mexico nemen ze Moederdag heel serieus. Het is de drukste dag bij Mexicaanse restaurants, de straten vullen zich met festiviteiten, muziek en vooral veel eten. Met een boeketje bloemen alleen kom je er niet weg.

Japan Haha no Hi is origineel de verjaardag van Empress Koujun, maar vandaag de dag ook Moederdag. Haha no Hi valt op de tweede zondag in mei - dit jaar 14 mei - en is de dag waarop moeders overladen worden met pakjes zoals sjaaltjes en stoffen zakdoeken. Kinderen maken ook tekeningen onder het thema "mijn moeder". Deze tekeningen worden later tentoongesteld. Ben je al wat ouder dan ga je de gerechten koken die je van je moeder hebt geleerd.

Rusland Tijdens de Sovjet-Unie werd Moederdag gevierd op de internationale vrouwendag op 8 maart. Nadien werd Moederdag verplaatst naar de laatste zondag in november, maar de meeste mensen blijven pakjes geven in maart. Dit jaar valt Moederdag in Rusland op 26 november.