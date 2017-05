Emmanuel Macron: "Vrouwenhaat ligt aan de bron van de obsessie voor mijn oudere vrouw"

Bewerkt door: LB

Frans president Emmauel Macron en zijn 24 jaar oudere vrouw Brigitte Trogneux. © afp.

De nieuwe Franse president Emmanuel Macron, die in december 40 wordt, meent dat vrouwenhaat en homofobie ten grondslag liggen aan de geruchten als zou hij niet verliefd zijn op zijn 24 jaar oudere vrouw Brigitte. "Mocht mijn vrouw twintig jaar jonger zijn dan ik, niemand zou zich vragen stellen bij de oprechtheid van onze relatie", zo verzucht hij in een interview met Le Parisien.

In een interview heeft Macron het over de geruchten over zijn seksuele geaardheid en wat hij "de parallelle levens" noemt die mensen hem toedichten.



"Was ik twintig jaar ouder geweest dan mijn vrouw, zou niemand ook maar een seconde gedacht hebben dat ik haar intieme partner niet kan zijn. Maar omdat Brigitte 24 jaar ouder is dan ik, is het dat heel wat mensen zeggen: 'Die relatie is niet houdbaar, dat is onmogelijk'".



De speculaties over zijn relatie zijn volgens Macron te wijten aan "vrouwenhaat" en een "traditioneel, vastgeroest" maatschappijbeeld. Hij stelt voorts dat het een duidelijk teken van "ongebreidelde homofobie" is als mensen hem ervan beschuldigen homoseksueel te zijn "alsof dat een schande of een verborgen ziekte" is.



Wie dergelijke geruchten voor waar aanneemt, heeft volgens Macron geen voeling met de realiteit en heeft "een groot probleem met homoseksualiteit".



"Die geruchten zijn ook verwarrend voor mijn directe omgeving", stelt Macron, die bedroefd vaststelt dat de politiek niet meer "geciviliseerd" is.



Macron was vijftien toen hij Brigitte Trogneux ontmoette. Hij kreeg een relatie met de vrouw die hem toneellessen gaf. Veertien jaar later, in 2007, trouwden ze met elkaar.