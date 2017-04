Ruzie maken in IKEA is verleden tijd dankzij deze oplossing

Door: Charlotte Dierckx

14/04/17 - 16u00 Bron: Elle, HLN

© Thinkstock.

Wat een leuk dagje shoppen in IKEA moest worden, draait voor veel koppels vaak uit in laaiende ruzie. Hij wil een moderne look, terwijl jij het toch graag wat landelijker wil. Kortom: jullie lijken maar niet overeen te komen. Voeg daar nog even de alombekende hectiek van IKEA aan toe, en de bom staat op ontploffen. Maar maak je geen zorgen, met het 'Relationship Saving Station' helpt IKEA jullie ergernissen zo weer van de baan.