"Ik zit maar op hem te wachten terwijl hij de tijd van zijn leven beleeft"

15/04/17

Pieter (22) is drie jaar samen met Charlotte (21). Hij wil een jaar gaan reizen. Moet kunnen, vindt hij. Maar Charlotte is zijn 'reisdrift' beu. Beiden vertellen hun versie verhaal in NINA. Goedele Liekens biedt een luisterend oor, maar vooral: haar deskundige advies.

Mijn leven krijgt op dit moment een negen op tien. Dat ene minpuntje is Charlotte: ik laat haar niet graag achter. Pieter: "Je komt jezelf tegen als je reist. Je bent op jezelf aangewezen, komt soms voor problemen te staan, begrijpt de mensen om je heen vaak niet, weet niet of een situatie betrouwbaar is ... Ik heb nooit meer het gevoel dat ik leef dan wanneer ik met mijn rugzak onderweg ben. En dus doe ik dat graag, zo vaak mogelijk.



Het hoeft trouwens niet altijd zo avontuurlijk te zijn, maar niets gaat boven dat 'ik tegen de wereld'-gevoel dat je tegelijk op de gekste plekken verbindt met mensen van wie je het nooit verwacht had. Heerlijk vind ik het. Het begon met een Europatrip toen ik achttien was, daarna heb ik een Erasmus gedaan. Ik heb intussen in Zuid-Amerika gezeten, vorig jaar ben ik door Azië getrokken en nu maak ik me klaar voor een trip van een jaar naar Australië en Nieuw-Zeeland. Ik kan helemaal opgaan in de voorbereidingen ervan, het absolute voor-genieten. Mijn leven krijgt op dit moment een negen op tien. Dat ene minpuntje is Charlotte: ik laat haar niet graag achter. We zijn een fijn koppel, ik ken geen enkele vrouw met wie ik zoveel plezier kan maken als zij. En natuurlijk mis ik haar verschrikkelijk als ik zo lang weg ben. Maar er is Skype, mail ... De tijd dat je op zo'n reis met wat geluk één brief per maand kreeg ligt al vér achter ons, toch?" Lees ook "Een triootje lijkt me zo spannend. Alleen weet ik niet of ik het durf"

