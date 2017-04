Trouwplannen? Dit is de ideale leeftijd om in het huwelijksbootje te stappen

Door: Charlotte Dierckx

13/04/17

Uit cijfers van de algemene directie statistiek van de FOD Economie blijkt dat de Belg steeds langer wacht met trouwen. De gemiddelde leeftijd waarop het ja-woord wordt gegeven, ligt tussen de 34,8 en 37,7 jaar. Maar wat is nu eigenlijk de ideale leeftijd om in het huwelijksbootje te stappen?

Een studie van University of Utah stelt dat de beste leeftijd om te trouwen tussen de 28 en 32 jaar is. Het blijkt namelijk dat koppels die op deze leeftijd trouwen, 11 procent minder kans lopen op een scheiding in de vijf jaar na de bruiloft.



Al jaren leven we met het idee dat hoe langer we wachten met trouwen, des te groter de slaagkans van het huwelijk is, maar niets is minder waar. Uit de onderzoeksresultaten blijkt namelijk ook dat wie pas na de leeftijd van 32 jaar in het huwelijksbootje stapt, de kans op een scheiding jaarlijks met vijf procent ziet toenemen.



Niet té lang wachten dus, maar neem gerust de tijd om van je (single) leven te genieten tot die prins op het witte paard eindelijk voorbij galoppeert.