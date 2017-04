Verdrietig na seks? Dat is compleet normaal

Door: redactie

12/04/17 - 19u00 Bron: Marie Claire, Daily Mail

© thinkstock.

Ooit al eens moeten huilen na seks of overvallen door een onverklaarbaar verdrietig gevoel? Geen paniek, dat is compleet normaal. De zogenaamde 'post-sex blues' is een fenomeen dat regelmatig voorkomt bij zowel mannen als vrouwen, en is niets om je zorgen over te maken.

Resolutiefase Professor Robert Scheitzer legt uit aan Daily Mail dat zo'n reactie heel natuurlijk is en niks te maken heeft met hoe de vrijpartij voordien is gelopen. "Sommigen knuffelen graag na seks, anderen willen alleen zijn en dan zijn er nog die kampen met post-sex blues. We noemen die reacties vlak na een vrijpartij de resolutiefase. Het duurt niet lang en gaat vanzelf weer over."