Zo kom je als vrouw wél tot een orgasme

10/04/17 - 16u00

Er is veel te doen geweest rond het vrouwelijke orgasme de laatste tijd. Van schrijfster Saskia De Coster die het opnam voor het vrouwelijk hoogtepunt tot de Nederlandse seksuoloog Rik van Lunsen: "vrouwen hebben maar 35 à 50% kans op een orgasme bij de seks". Hoog tijd voor een lesje anatomie dus.

Of je nu solo speelt, of met z'n tweeën tussen de lakens duikt: het is belangrijk om je eigen anatomie te kennen. Neem er een spiegeltje bij, eventueel een biologiehandboek van vroeger, en sluit je even op in de badkamer om jezelf van wat naderbij te bekijken. Je seksleven zal je dankbaar zijn.



Wat is de clitoris?

Wanneer men spreekt over 'de clitoris', gaat het doorgaans over dat kleine bolletje net daar waar de binnenste schaamlippen samenkomen. Maar dat is slechts het 'topje' van de ijsberg: het grootste gedeelte van de clitoris bevindt zich namelijk in het vrouwelijke lichaam. Bij sommigen is de clitoris goed te zien, bij anderen is de kittelaar dan weer wat meer verbogen. Juist door die variatie geeft de ene vrouw de voorkeur aan direct contact, terwijl andere dames dan een indirecte stimulatie verkiezen. Door jezelf beter te leren kennen daar beneden, weet je beter wat je zelf graag wil en is de kans op een orgasme dan ook groter.