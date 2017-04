15 gescheiden koppels onthullen wat ze leerden uit hun breuk

Door: ND

Een relatiebreuk kan nog zo pijnlijk zijn, de levenslessen die je eruit haalt helpen om het een volgende keer beter te doen. Zelf nog dolgelukkig met je partner? Deze 15 gescheiden vrouwen vertellen wat zij anders zouden doen als ze opnieuw konden beginnen. Wijze raad waar alle koppels nog iets uit kunnen leren.

Jen (30) uit Ohio:



"Een echtgenoot kan niet alles voor je zijn, en dat mag je ook niet van hem verwachten. Je moet voor jezelf zorgen, en het is helemaal oké om daarvoor ook de hulp van vrienden en familie in te roepen."

Daryl (53) uit New Jersey:



"Na een scheiding, verschillende relaties en opnieuw te trouwen heb ik geleerd dat ik mijn beeld over de perfecte familiestamboom moet bijstellen. Het is oké als er takken afbreken en nieuwe groeien op plaatsen waar je het niet verwacht. Liefde is liefde, en de boom is nog steeds sterk."



Tracy (46) uit Minnesota:



"Ik trouwde erg jong, dus toen ik na 20 jaar scheidde had ik er geen idee van hoe het leven is als je geen koppel bent. Ik vond het geweldig om mezelf te herontdekken. Ik heb geleerd om mijn geluk nooit van één persoon te laten afhangen. Dat is te veel gevraagd van één iemand."



Marie (43) uit Minnesota:



"Ik was huismoeder in mijn eerste huwelijk en kwam erachter dat dit een vreselijke positie is als je relatie eindigt. Ik was financieel volledig afhankelijk van mijn partner, wat me nog slechter deed voelen. Dat was zo'n beangstigende periode. Gelukkig raakte ik er bovenop, ik haalde een diploma en nu ben ik financieel onafhankelijk. Ik hertrouwde en blijf opnieuw thuis bij de kinderen, maar ik weet dat ik voor hen zou kunnen zorgen als mijn relatie zou eindigen."

Colleen (33) uit New Hampshire:



"Je hebt twee mensen nodig om een relatie aan te gaan en twee om ze te beëindigen, dus steek de schuld over een gebroken relatie niet op één persoon. Geef toe dat ook jij deels schuld hebt aan de breuk en aanvaard dat."

Marie (42) uit Oregon:



"Als het moeilijk gaat in je huwelijk, is vertrouwen meestal het eerste dat verdwijnt. Maar dat is net de hoeksteen van een goede relatie. Als je van je partner houdt, moet je hem kunnen vertrouwen. Als je niet klaar bent om hem te accepteren en vertrouwen zoals hij is, dan is het tijd om weg te gaan en niet achterom te kijken. Als vertrouwen in een relatie gebroken is, weet ik niet of dat wel valt op te lossen."

Lore (41) uit Texas:



"Als je een tijdje samen bent is het heel aanlokkelijk om je goede manieren te verliezen. Maar het is zo belangrijk om je wederhelft altijd met respect te behandelen. We trappen zo snel in de val van elkaar te beledigen en respectloos te worden."

Michelle (29) uit Californië:



"Het is oké om verschillende hobby's en interesses te hebben, maar zorg er voor dat je ook van samen dingen doen een prioriteit maakt. Zelfs al is het een avondwandeling. Het helpt jullie om samen te groeien, en niet uit elkaar te groeien."

Jen (30) uit Ohio:



"In therapie gaan na mijn scheiding is één van de beste dingen die ik ooit voor mezelf gedaan heb. Nu ken ik mezelf beter, en ik vertrouw op mijn instincten, wat me helpt om meer zelfvertrouwen te hebben als ik in een nieuwe relatie stap."

Susan (60) uit Utah:



"Ik heb te lang in een slecht huwelijk gezeten. Nu luister ik beter naar die gevoelens van ontevredenheid, en weet ik dat die er voor een reden zijn. Vertrouw jezelf, en laat je partner die gevoelens niet overstemmen."

Colleen (33) uit New Hampshire:



"De enige manier om in de toekomst een betere relatie te hebben, is leren uit de fouten die je in het verleden maakte en die niet opnieuw te maken. Vaak genoeg stappen mensen in een tweede huwelijk, zonder eerst op te lossen wat ze eerst verkeerd deden."

Kirsten (42) uit Minnesota:



"In mijn eerste huwelijk wilde ik mijn partner niet kwetsen en ruzie vermijden, dus ik liet sommige dingen gewoon begaan om de goede vrede te bewaren. Maar op lange termijn was dat geen goed idee. Nu weet ik dat het belangrijk is om te zeggen wat ik belangrijk vind en niet te bang te zijn om mijn partner hiermee te kwetsen."

Marie (42) uit Oregon:



"Ik heb geleerd dat je nooit in een relatie moet stappen met de bedoeling om hem te veranderen. Als de relatie gebroken of ongezond is, dan ga je die niet 'repareren' door te trouwen. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar ik heb het zelf pijnlijk genoeg moeten ondervinden."