NINA tipt: 'I Do I Do' beurs in Gent

Margo Verhasselt

9/04/17 - 07u30

© thinkstock.

De hippe trouwbeurs komt na 2 topedities in Antwerpen nu ook naar Gent. Ga jij binnenkort trouwen en heb je nood aan inspiratie? Dan komt de 'I Do I Do' beurs als geroepen.

Je trouwdag is vast en zeker één van de mooiste dagen uit je leven. Wil jij op je trouwfeest afstappen van het klassieke concept, of wil je er een eigen persoonlijke touch aan geven? Haast je dan snel naar Gent. Op de beurs kan je verschillende Belgische labels leren kennen die je kunnen helpen met het organiseren van de wedding of your dreams.



Op de beurs kan je het 10-jarig meisje in jezelf dat altijd al droomde van een sprookjesachtige trouw de vrije loop laten gaan. Ontdek de leukste livemuziek, de origineelste goodiebags, de lekkerste en hipste manier om je gasten eten te geven, en nog veel meer.



Laat je inspireren door meer dan 50 Belgische standhouders en stel samen met je geliefde de dag van jullie dromen samen. Er zullen ook leuke workshops zijn waaraan je kan deelnemen en je krijgt er zelfs de kans om trouwjurken te passen.



De beurs is open vanaf 10 uur tot 17 uur in de Sint-Pietersabdij in Gent.