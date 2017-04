"Een triootje lijkt me zo spannend. Alleen weet ik niet of ik het durf"

Frauke Joossen

Sylvie (26) is drie jaar samen met Antoine, ze wonen samen. Zij wil graag een trio proberen. Maar dan slaat de twijfel toe, ook bij haar partner. Beiden vertellen ze hun versie van het verhaal in NINA. Goedele Liekens geeft tips.

"Antoine en ik hebben het goed samen. We werken allebei hard, en we feesten hard. We genieten van het leven. We zijn jong, nu moeten we het doen, toch? Er komt een dag dat we samen aan kinderen beginnen, hij is de man met wie ik mezelf een gezin zie starten. Sinds een jaar wonen we samen en ik denk niet dat ik ooit zo gelukkig geweest ben. Ook in de slaapkamer - én daarbuiten - klikt het enorm goed tussen ons. We zijn allebei avontuurlijk, voelen ons goed in ons lichaam en kunnen ons helemaal laten gaan, wat stomende vrijpartijen oplevert. En ja, we vertellen elkaar af en toe ook wat van onze sexy fantasietjes." "Zo heb ik hem een keer verteld dat ik stiekem al lang droom van een triootje. Je ziet het weleens in films, je leest erover, ik heb één vriendin die het beleefd heeft. Het lijkt me zo spannend. Antoine was meteen gewonnen voor het idee, hij fantaseerde lustig mee met mij, het werd een héél leuke dag."

Hoe zal ik het vinden als we een vrouwentriootje doen en ik zie die ander met haar handen aan het lijf van mijn vriend?

"Sindsdien hebben we het er af en toe eens over. Ik vind het nog altijd een supersexy idee, alleen weet ik niet of ik het eigenlijk wel durf. Eraan

beginnen alleen al: hoe doe je dat? Bel je een vriendin en stel je het voor? Ik kan me niet voorstellen dat ik zoiets durf... Er iemand voor inhuren is een optie, maar dan wordt het weer zo artificieel... En dan de vrijpartij zelf: hoe zal ik het vinden? Als ik het zie op beelden of als ik erover lees, vind ik het opwindend, maar wat als het me écht overkomt?"



"Zal ik mijn jaloezie wel onder controle kunnen houden? Antoine en ik zijn strikt monogaam, ook al flirten we allebei als we op stap gaan. Maar kussen of friemelen is de grens, dat mag niet. En we gaan altijd samen naar huis. Hoe zal ik het vinden als we een vrouwentriootje doen en ik zie die ander met haar handen aan het lijf van mijn vriend? Zie je, alleen als ik erover vertel, krijg ik de kriebels ... Antoine pusht me niet, maar ik merk dat het hem toch wel een beetje teleurstelt: ik heb het immers voorgesteld, en nu krabbel ik terug. Als ik zijn blik zie, denk ik: vooruit, gewoon doen, het maakt niets uit. En toch is er iets wat me altijd weer tegenhoudt."