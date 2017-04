Er zijn zes soorten break-ups, en zo ga je ermee om

© screenshot.

Als een koppel uit elkaar gaat, is dat altijd een erg spijtige zaak. Al kan de manier waarop de zaak vaak net iets draaglijker of net nog pijnlijker maken. Doorgaans kunnen we zes soorten break-ups onderscheiden, en afhankelijk daarvan zijn er ook verschillende manieren om ermee om te gaan.

1. Het gemeenschappelijke einde Jullie relatie is een wervelwind geweest, een aaneenschakeling van ups en downs. De laatste weken waren er echt meer dalen dan pieken, iets dat jullie beiden gemerkt hebben. En dus besloten jullie er samen een punt achter te zetten.



Wat doe je? Natuurlijk doet het pijn, uiteraard laat je een paar traantjes, maar er zijn nog genoeg andere visjes in de zee, en dat weet je.

2. Het zat eraan te komen Jij kruipt vroeg onder de lakens, terwijl hij vaak nog urenlang wegblijft. Tijdens het weekend ben jij op stap met jouw vrienden, en hij met de zijne. Bovendien ruziën jullie meer dan dat jullie nog normale conversaties voeren. Na een lange periode waarin jullie beide het 'gesprek' zoveel mogelijk uit de weg gingen, besloten jullie er dan toch een einde aan te maken.



Wat doe je? Probeer jezelf op andere dingen te richten. Steek al je energie in een nieuw doel, zoals een wedstrijd uitlopen of die nieuwe functie.

3. Je had het totaal niet verwacht Alles zat goed, en dan plots - uit het niets - is het over. Dit soort einde van een relatie is het moeilijkst om mee om te gaan. Vooral omdat je geen enkele uitleg hebt.



Wat doe je? Probeer het te vergeten, ga op stap met je vriendinnen. Zij zullen je zelfvertrouwen weer een boost geven en je eraan herinneren dat je geweldig bent.

4. De dramatische break-up Jullie waren niet gewoon verliefd, jullie woonden samen en hadden jullie toekomst al uitgestippeld. Misschien hadden jullie een huis gekocht samen en was je beste maatjes met je schoonzus. Niet alleen is de breuk al pijnlijk genoeg, plots komen er nog heel veel andere dingen en mensen bij kijken.



Wat doe je? Blijf niet in jullie stekje wonen, maar trek er even op uit. Blijf niet bij de pakken neerzitten, maar verander van omgeving.

5. De eenzijdige break-up Jullie zitten niet in hetzelfde stadium. Jij wil kinderen, je partner niet. Of misschien wil je graag naar het buitenland verhuizen, terwijl hij liever onder de kerktoren blijft wonen. Jullie mogen elkaar dan graag zien, het was beter om je relatie te beëindigen.



Wat doe je? Of de beslissing nu van jou komt, of van de ander, pijn zal het sowieso doen. Jullie zien elkaar immers graag. Maar besef dat dit op lange termijn de beste beslissing is.

6. De logische break-up Jullie wonen mijlenver uit elkaar, of wie weet moet hij voor zijn werk vaak in het buitenland zijn, waardoor jullie elkaar amper nog zien. Wanneer hebben jullie voor het laatst nog gesproken? De meest logische stap was dan ook om er een punt achter te zetten.



Wat doe je? Het voordeel is dat je dagdagelijkse leven niet zo hard verandert. Jullie zagen elkaar immers toch niet zo veel. Maar misschien is het toch geen slecht idee om zijn telefoonnummer te verwijderen, zo is de kans op een nachtelijk telefoontje na een glas wijn te veel minimaal.