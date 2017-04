Dode gevonden bij Nederlandse homo-ontmoetingsplaats

bewerkt door: LS

5/04/17 - 18u49 Bron: Belga

© ANP.

Op een parkeerplaats in de buurt van een naaktstrand bij het Nederlandse Zoetermeer is vanmiddag een dode man gevonden. Dat heeft de regionale Omroep West gemeld. Volgens buurtbewoners zou de locatie een homo-ontmoetingsplaats zijn.

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat het slachtoffer een man is en dat de plek bekendstaat als homo-ontmoetingsplaats.



Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De plek is door de politie afgezet met zwarte schermen en hekken. Agenten zijn volop bezig met onderzoek. Zo hebben ze onder meer een auto doorzocht, weet de omroep.



Eerder deze week werd een homo-koppel in het Nederlandse Arnhem in elkaar geslagen. Een van hen was in zijn gezicht geslagen met een betonschaar, waardoor hij enkele tanden is kwijtgeraakt.