Wat als je schoonmoeder even oud is? Zeg nooit zomaar MILF tegen cougar

4/04/17 - 12u32 Bron: vtmnieuws.be

video In een nieuwe aflevering van Moerkerke en de Vrouwen volgt Cathérine Moerkerke vrouwen met een veel jonger lief, waaronder Marijke. Een vrouw van 58. Twintig jaar geleden, ze was toen 38, werd ze verliefd op haar 21 jaar jongere saxofoonleraar, Bart.

Het hele dorp stond meteen in rep en roer. "Ik herinner me nog dat Bart zei: als de mensen zouden zien hoe graag wij elkaar zien, dan kan niemand daar een probleem mee hebben." Groot struikelblok waren Barts ouders. Zijn moeder was een vriendin van Marijke. Nu is ze de schoondochter van die vriendin.

Lucy is 52 en ze datet enkel met mannen tussen de 20 en de 25 jaar, haar jonge goden noemt zij ze.



Eretitel

Vrouwen die op jongere mannen vallen, worden weleens 'cougars' genoemd. Voor Lucy is 'cougar' een eretitel. "Dat staat voor een panter die op de loer ligt om een prooi te vinden. Misschien is het niet echt zo, maar het klinkt toch veel beter dan MILF (Mother I'd Like to Fuck). Ik heb me altijd aangetrokken gevoeld tot jonge mannen. Het is echt een geaardheid."



