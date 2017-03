IJsland eist dat bedrijven gelijk loon mannen en vrouwen bewijzen

Redactie

9/03/17

Op 27 oktober protesteerden vrouwen voor het parlementsgebouw in Reykjavik, omdat ze minder betaald krijgen dan mannen. © ap.

IJslandse bedrijven moeten in de toekomst gaan bewijzen dat ze vrouwen en mannen evenveel salaris betalen. Daarmee zou het land het eerste in de wereld kunnen zijn dat mensen gelijk beloont ongeacht geslacht, etniciteit, seksuele geaardheid of nationaliteit. Dat maakte de regering gisteren bekend.

De IJslandse regering wil deze maand een wet introduceren, waarbij alle werkgevers met meer dan 25 medewerkers een certificering moeten verkrijgen om te bewijzen dat ze gelijk loon uitbetalen voor gelijk werk. "De tijd is rijp om dit probleem radicaal aan te pakken", aldus minister Thornsteinn Viglundsson (sociale zaken). "Gelijke rechten zijn mensenrechten. We moeten ervoor zorgen dat mannen en vrouwen gelijke kansen krijgen op de werkvloer. Het is onze verantwoordelijkheid om alle maatregelen te nemen om dat te bereiken."



Ook quota

In andere landen en de Amerikaanse staat Minnesota bestaat al een beleid voor gelijke salarissen, maar IJsland is het eerste land dat het daadwerkelijk verplicht voor zowel private als publieke bedrijven. Het land voerde eerder al een quotum in voor het aantal vrouwen dat deel moet nemen in overheidscommissies en bestuursraden.



IJsland werd eerder door het World Economic Forum uitgeroepen tot het beste land ter wereld voor gendergelijkheid, maar IJslandse vrouwen verdienen nog altijd gemiddeld 14 tot 18 procent minder dan mannen.



Loonkloof

In oktober stopten duizenden IJslandse vrouwen exact om 2.38 uur met werken, als protest tegen de loonkloof. Groeperingen die opkomen voor de rechten van vrouwen berekenden dat vrouwen na die tijd elke dag voor niks werken.



De nieuwe wetgeving wordt naar verwachting goedgekeurd door het parlement in IJsland. De overheid hoopt het in 2020 in te voeren.