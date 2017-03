Daarom zegt Emma Watson nee tegen selfies met fans

Door: redactie

Fans mogen alles aan Emma Watson vragen, maar selfies met haar laat ze in haar vrije tijd niet meer toe. Dat vertelt de Beauty And The Beast-actrice in het maartnummer van 'Vanity Fair'.

De Harry Potter-ster legt in het gesprek uit dat ze die beslissing heeft gemaakt om nog iets van haar privacy te behouden. "Als iemand een foto plaatst, is binnen twee seconde terug te vinden waar ik ben, tot op tien meter nauwkeurig. Iedereen kan zien wat ik aanheb en met wie ik ben. Ik kan niet zo traceerbaar zijn."



Wél een babbel

De actrice benadrukt fans niet te willen negeren. "Ik zeg dan: ik wil gerust al je Harry Potter fanvragen beantwoorden, ik kan alleen niet met je op de foto." Emma heeft een verleden met stalkers. In 2012 wist één van hen langs de beveiliging van een filmset te komen om tijdens opnames in een bos opeens voor haar neus op te duiken. Ze zou sindsdien gebruik maken van de diensten van een bodyguard. Vorig jaar meldde 'The Sun' dat Emma in haar Harry Potter-tijd het beoogde doelwit was van kidnappers. Lees ook Dus daarom zien die jurken op de rode loper er altijd zo goed uit

