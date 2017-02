Vrouwen verdienen nog steeds 20 procent minder dan mannen

Door: redactie

Een vrouw die gaat werken, krijgt daar in België nog altijd 20 procent minder loon voor dan een man. Het ABVV, de progressieve vrouwenbeweging zij-kant en de Europese PES Women organiseren daarom op 14 maart een nieuwe editie van Equal Pay Day. De organisaties lichtten een en ander vandaag toe op een persconferentie.

Dat Equal Pay Day op 14 maart valt is niet toevallig gekozen: vrouwen moeten immers 20 procent, ofwel twee maanden en veertien dagen, langer werken om hetzelfde loon te krijgen als mannen.



"Onze dertiende Equal Pay Day-campagne voeren we onder het motto; start vroeger voor een gelijk loon later. Om evenveel te verdienen als mannen zouden vrouwen immers tien jaar eerder aan hun carrière moeten beginnen", zegt Inga Verhaert, voorzitster van zij-kant. De drie organisaties delen op 14 maart affiches, flyers en gadgets in de vorm van een rood spaarvarkentje uit. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen en Brussel wordt er actie gevoerd, onder meer aan het Brusselse Centraal Station.



Het campagnebeeld is een 'girl at work'; een meisje aan het stuur van een bus en een meisje als een chirurg in de operatiezaal, en er is ook een campagnespot. In de spot zien we hoe een vader op televisie hoort over de 'gender pay gap'. Om zijn dochter deze discriminatie te besparen, haalt hij haar van de schoolbanken en beginnen ze vacaturewebsites af te schuimen. Om later evenveel te verdienen als een man, moet ze immers tien jaar eerder beginnen werken. De boodschap eindigt met een knipoog naar de actualiteit.



Het is de dertiende keer dat Equal Pay Day wordt georganiseerd. Bij de eerste editie in 2005 bedroeg de loonkloof nog 28 procent. Dat betekent dat die sindsdien dus met 8 procent is gedaald. Dat is positief, maar als we aan dit tempo doorgaan, duurt het nog 37 jaar, tot 2054, eer mannen en vrouwen evenveel verdienen, aldus nog Inga Verhaert. Er is dus nog werk aan de winkel.