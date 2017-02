Wil jij samen met Randy Fenoli op zoek naar een trouwjurk?

Door: redactie

22/02/17 - 08u45

Op zoek naar de perfecte bruidsjurk, maar kan je wel wat assistentie gebruiken? Niemand minder dan Randy Fenoli wil jou daar gerust in bijstaan. Na het eerste seizoen van Say Yes To The Dress Benelux, is er nu een tweede op komst. En goed nieuws voor dames met trouwplannen: het programma is nog op zoek naar bruidjes in spé.