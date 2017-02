1 op 3 millenials gaat uit elkaar om deze reden

Door: redactie

17/02/17 - 17u00 Bron: Bustle

© thinkstock.

Niet dat break-ups romantisch zijn, maar een belangrijke reden waarom jonge koppels uit elkaar gaan is wel héél zakelijk: geld blijkt een oorzaak bij 37% van de jonge geliefden om een punt achter hun liefdesverhaal te zetten. Die cijfers zijn het resultaat van een Amerikaans onderzoek, maar experten verklaren het fenomeen door tendensen die ook bij ons zichtbaar zijn.

Ruzie maken over geldzaken is natuurlijk niet onoverkomelijk, en behalve bij vrienden en families komt het ook regelmatig bij koppels voor. Voor 37% van de jonge Amerikaanse koppels is geld zelf een reden om een relatie te beëindigen. Dat blijkt uit een enquête bij 1.000 18-plussers. Vooral voor de zogenaamde Millenials - de generatie die tussen 1981 en 2000 werd geboren - is het financiële aspect een belangrijk breekpunt.

"Millenials blijven langer single, en stellen grote financiële beslissingen langer uit, zoals een huis kopen of een kind krijgen," verklaart Alexa von Tobel, auteur van Financially Fearless . Leningen zijn duurder dan vroeger, en er blijft minder geld over voor pakweg een huwelijk met een dure verlovingsring en een groot feest. "Jongeren nu willen eerst zelf hun schaapjes op het droge hebben voor ze zich engageren voor een huwelijk en een gezin. En dat betekent ook: schuldenvrij zijn en genoeg geld opzij hebben staan. Millenials nemen daarom ook de financiële situatie van hun partner erg serieus."

Realistische romantiek

77% van de ondervraagde Amerikaanse millenials geeft aan dat geldzaken meer spanning op de relatie zetten dan hun sekleven. "Dat is niet zo vreemd," zegt von Tobel. "Over geld praten met je partner ligt gevoelig en je stelt jezelf kwetsbaar op als je dit voor het eerst doet." 62% van de vrouwen praat nog liever over haar gewicht, dan over het bedrag dat op haar rekening staat. Verder vindt 61% van de ondervraagden het belangrijk dat zijn of haar geliefde een noodspaarpotje heeft klaarstaan voor moeilijke tijden. Weinig romantisch, maar wel een realistisch recept voor een goede verstandhouding met je lief, zo blijkt.