Door: redactie

15/02/17 - 09u00

video In deze week rond valentijn scoor je in het beste geval een mooi complimentje van je geliefde. Heb je zelf geen man in de buurt die jou lieve woordjes toefluistert? Of kan jouw lief nog wel wat lessen in romantiek gebruiken? Wij trakteren alle dames deze week vier dagen op rij op een "compliment van een bekende vent". Vandaag geeft Kürt Rogiers een ode aan de vrouw zonder make-up. "Zo puur!"