België gastheer voor conferentie tegen abortusmaatregel Trump

Door: redactie

9/02/17 - 10u42 Bron: Belga

© photo news.

video De Belgische regering doneert 10 miljoen euro aan 'She Decides', de internationale campagne die de Nederlandse minister van Lilianne Ploumen is begonnen om fondsen te werven voor organisaties voor gezinsplanning. Dat laat minister van Ontwikkelingssamenwerking en vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) weten. De internationale conferentie rond het thema vindt plaats op 2 maart in Brussel.

Het gezinsplanningsfonds kwam er na de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om de Amerikaanse subsidie in te trekken voor ngo's die vrouwen en meisjes in arme landen helpen bij veilige abortussen, kraamhulp, seksuele voorlichting en voorbehoedsmiddelen. Daardoor ontstaat een financieel gat van 600 miljoen dollar, dat Ploumen nu hoopt te vullen met de hulp van andere landen.



België, Zweden en Denemarken zegden hun steun al toe, en organiseren samen met Nederland een internationale conferentie rond het thema in Brussel op 2 maart. Die conferentie wordt volgens de minister een "sterk statement ter ondersteuning van vrouwenrechten". Ook andere landen als Luxemburg, Finland, Canada en Kaapverdië sloten zich al bij het initiatief aan.



"Tijdens de internationale conferentie in Brussel zullen we de krachten bundelen en steun toezeggen aan al die initiatieven die op het terrein werken om seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor miljoenen vrouwen tot een realiteit te maken", zegt De Croo.



Wie zelf ook zijn of haar steentje wil bijdragen, kan dat via www.shedecides.eu.